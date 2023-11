Beerman masubhan na karon

Mga duwa karon:

4:00 pm- Terrafirma batok Blackwater

8:00 pm- San Miguel batok NLEX

Sa labing unang higayon, mo­­pakita na’g aksyon ang San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup batok sa NLEX Road Warriors sa main game ning Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang Beermen ningpadayag sa ilang kahidlaw nga makabaton pagbalik og korona ning import-laden conference nga katapusan nilang naangkon niadto pang 2019 sa pagpangulo ni Chris McCullough.

“We haven’t won since the time of McCullough,” matod ni SMB coach George Gallent, nga napatik sa www.pba.ph.

Ning higayuna, ang Beermen moparada og bag-ong import nga si Ivan Aska.

Mohatag og dakong suporta ni Aska mao sila si JuneMar Fajardo, CJ Perez, Chris Ross ug Marcio Lassiter nga pulos madasigon human nila natabangan ang Gilas Pilipinas nga makabawon og gold medal sa niaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Makasalig sab ang Beermen nila ni Terrence Romeo, Jericho Cruz, Mo Tautuaa ug sa bag-o niining sakop nga si Jeron Teng.

Ang Road Warriors, nga gikan sa kapildihan batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters niadtong Biyernes, Nobiyembre 10, 2023, magsalig og maayo sa ilang import nga si Thomas Earl Robinson.

Sa premirong duwa, magsangka ang Blackwater Bossing ug Terrafirma Dyip.

Ang Bossing adunay 1-1 nga rekord samtang ang Dyip adunay 0-1 nga baraha.

Ang Dyip nagtinguha nga makabangon dayon human sila nasubhan og masakit nga 108-103 nga kapildihan batok sa NorthPort Batang Pier.

“Bawi kami. Hindi kami kailangang matalo,” matod ni Dyip coach Johnedel Cardel.

Mao sab kini ang tinguha sa Bossing, nga gikan sa 91-84 nga kapildihan batok sa Me­ralco Bolts.

“We set a goal sa team na we’ll never lose two in a row. Especially when you lose once, you have to bring focus and readiness for the next game. Ganu’n lang approach namin,” matod ni Bossing coach Jeffrey Cariaso.