Beermen 2-0 ang tuyo vs. TNT

Mga duwa karon:

3:00 P.M Phoenix Fuel Masters vs Rain or Shine Elasto Painter

6:15 P.M San Miguel Beermen vs. TNT Tropang Giga

Magtigi ang duha ka higante nga teams, ang San Miguel Beermen ug TNT Tropang Giga, sa main game sa Philip­pine Basketball Association (PBA) Philippine Cup ka­rong Dominggo sa gabii, Marso 17, sa Ynares Sports Cen­ter didto sa kaulohan.

Gisudgan sa Beermen ang ilang title retention bid All-Filipino Cup og kadaogan Biyernes sa gabii diin ilang gihubog ang Rain or Shine, 109-97, sa Smart Araneta Coli­seum.

Taas ang kumpiyansiya sa Beermen kay presko pa kini sa pagdaog sa Commisioner's Cup nga titulo.

Tuyo karon sa Beermen ang 2-0 nga kartada aron nindot ang sugod sa ilang misyon para sa back-to-back title. Wa magpakita og championship hangover ang Beermen sa ilang duwa kontra Elasto Painters.

Si Jericho Cruz mikamada og team-high 20 puntos samtang ang Cebuano bigman June Mar Fajardo nag double-double og 15 puntos, 10 rebounds ubanan sa duha ka blocks.

Mipuno si Marcio Lasitter og 17 puntos ug si Don Trollano midugang og 16 puntos ug siyam ka rebounds.

Matod ni SMB head coach Jorge Gallent, natagbaw siya sa gipakitang kombati sa iyang players sa unang duwa. Dugang niya nga one game at a time ang ilang plano sa defending All-Filipino champ.

"I always tell we just do it ladder by ladder. We're not thinking above that ladder," sigon niini.

"This elimination is just the start of our ladder so we'll just finished this and then we moved on to the other step. As of now, we're just thinking game by game in this eliminations," batbat ni Gallent.

Gikalipay ni Gallent ang pagbalik ni 7-time Most Valuable Player Fajardo sa lineup human mahatagi og clearance sa mga doktor gikan sa calf injury nga nakuha sa big man atol sa Commissioner's Cup Finals.

Limitahan usa ang oras ni Fajardo kay maayo man pud ang gipakita sa back up center nga si Mo Tautuaa.

"It really depends on Mo, because Mo is really playing well now so he will get his minutes. If Mo plays well, then he will stay on the court. So it really depends on the other substitutes of June Mar," sigon ni Gallent.

Sa laing bahin, ang TNT motirada sa ikatulo nga daog sud sa upat ka duwa.

Uwahing biktima sa TNT ang Terrafirma Dyip, 100-97, sa miaging semana.

Usa sa mga saligan sa TNT ang beterano nga si Jayson Castro, rookie bigman Henry Galinato, Calvin Oftana, Brandon Ganuelas-Rosser ug Glenn Khobuntin. / RSC