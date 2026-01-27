Beermen, 3-1 ang tinguha

Mosuway pagposte og dominanteng 3-1 nga bintaha ang defending champion San Miguel Beermen batok sa TNT Tropang 5G sugod karong alas 7:30 sa gabii sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup finals series sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Human sila natakilpo sa Game 1, 91-96, ang Beermen ningpagawas sa kasingkasing sa kampyon pinaagi sa pagdaog sa nagsunod duha ka mga duwa aron pagposte og 2-1 nga bintaha sa best-of-seven series.
Bangis nga gibawsan sa Beermen ang Tropang 5G sa Game 2, 111-92, apan ning-agi sila og malisod nga dalan una nila nakuha ang kadaugan sa Game 3, 95-89.
Si Beermen coach Leo Austria nipahimangno sa iyang mga batos nga dili gyud molugak bisan gamay sa ilang bakus gumikan kay seguradong iyagyag sa Tropang 5G ang tanan niining makaya aron dili malunod og samot sa series,
“Back to basics. Kailangan maghanda at mag-aral dahil siguradong magpupursigi silang umiwas sa 3-1 hole,” matod ni Austria nga napatik sa www.pba.ph.
Aduna'y unod ang gipanulti ni Austria gumikan kay dili ikalimod nga ang Tropang 5G maoy usa sa mga adunay labing lig-ong nga puwersa sa liga.
Sa dili pa sugdan ang kombati, ibutyag ang modaog sa Best Player of the Conference diin nag-una sa mga kandidato ang Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo. / ESL