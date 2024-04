Beermen, 5-0 ang tinguha

Mga duwa karon:

4:30 pm- San Miguel batok Terrafirma

7:30 pm- NorthPort batok Magnolia

Sumpayan og suway sa San Miguel Beermen ang ilang limpyo ug sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa nagkakuyaw nga Terrafirma Dyip sa premirong duwa karong hapon, Abril 10, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.

Nag-solo man tuod sila sa liderato dala ang 4-0 nga rekord apan alang kang Beermen coach Jorge Gallent, padayon pa silang naghashas sa ilang katakos sa ubang mga departamento isip usa ka puwersa.

“When we play games, we try to improve and try to get better on things that we have to get better at,” matod ni Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

“So these four games medyo our transition defense was not that good. But it’s getting there. So we just have to practice it more and see what happens.”

Nasayod ang Beermen nga dili basta-basta nga engkuwentro ang ilang masugatan batok sa Dyip, nga kasamtangang nagpatong sa ikaupat nga luna dala ang 4-3 nga rekord.

Ning sangkaa, taas ang morale sa Dyip gumikan kay gikan sila sa surpresang kadaugan batok sa grabe ka inilog nga Brgy. Ginebra Gin Kings, 91-85.

Naghinamhinam na sab ang Dyip gumikan kay hayaghayag na ang ilang biyahe paingon sa labing una niining pagsulod sa quarter-finals sukad sa ilang paghiabot sa liga.

“As long as tuloy lang ang pagtutulungan sa loob and we continue to play as a team, especially sa defense, and within the system baka makasilat ulit,” matod ni Dyip coach Johndel Cardel.

Sa main game, ang usa sa labing init nga puwersa sa kasamtangan nga mao ang NorthPort Batang Pier makigsangka sa wala damha’ng nagsalimuang nga Magnolia Chicken Timplados Hotshots.

Ang Batang Pier kasamtangang naa sa ikatulong dapit bitbit ang 4-1 nga rekord samtang ang Hotshots nagbitay sa ika-10 dala ang 1-2 nga rekord. / ESL