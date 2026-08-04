Beermen, Fiberxers magsangka'g balik

Mga duwa karon:
5:15 pm- Blackwater batok Phoenix
7:30 pm- San Miguel batok Converge
Sa ikaduhang higayon, magsangka og balik ang San Miguel Beermen ug Converge FiberXers sa main game karong Miyerkules sa gabii, Agusto 5, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Mao kini ang sinugdanan sa kampanya sa duha ka mga kampo sa second round sa Group A human gihangop pagbalik sa liga ang group format.
Human sa ilang tahas sa first round, ang Beermen naggunit og 4-2 nga rekord samtang ang FiberXers adunay 3-3 nga baraha.
Ang Beermen maayo untang nakasugod sa komperensiya apan kalit lang nagsalimoang sa niagi nilang tulo ka duwa diin duha ka mga pilde ang ilang nasinati.
Sa ilang bahin, ang FiberXers maayo sab untang nakasugod sa komperensya apan nasugamak kini sa sunodsunod nga kapildihan sa niagi nilang tulo ka duwa.
Gilaumang mamungot batok sa usa’g-usa ang Beermen ug FiberXers aron paamagon ang ilang poruhan nga makakuha og puwesto sa crossover quarter-finals, nga gitagana alang sa mopatigbabaw nga upat ka teams human sa double-round group eliminations.
Sa laing bahin, pahugtan og suway sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang ilang paggunit sa liderato sa Group B sa ilang pagpakigbatok sa Blackwater Bossing sa premirong duwa.
Ang Fuel Masters adunay 4-1 nga rekord samtang ang Bossing adunay 2-3 nga baraha.
Kini maoy ikaduhang panagsangka sa duha ka mga kampo diin gipayukbo sa Fuel Masters ang Bossing,102-93, sa premirong engkuwentro niadtong Hulyo 28.
Dili ikalimod nga inilog ang Fuel Masters ning sangkaa apan gamay lang nga paglugak, puwede kaayo silang mabawsan sa Bossing. / ESL