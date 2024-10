Beermen, Fiberxers magtigi og balik

Duwa karon:

7:30 pm- Converge batok San Miguel

Laing pagpakabuhi nga misyon ang sagubangon sa Converge FiberXers sa ilang pagpakigbatok og balik sa San Miguel Beermen karong Biyernes sa gabii, Oktubre 4, 2024, sa Game 4 sa Philippine Basketball Assciation (PBA) Season 49 Governors’ Cup best-of-five quarter-finals series sa Ninoy Aquino Stadium.

Niadtong Lunes, Septiyembre 30, munasginhawang ning­lampos ang FiberXers ning maong misyon ug nakabangon sila gikan sa 27 puntos nga pagkalubong aron pakagingon ang Beermen sa Game 3, 114-112.

Ning maong daog, nga nahimong posible pinaagi sa buzzer-beater jumper ni Fil-Am Alec Stockton, napahakan sa FiberXers ang labaw sa Beermen sa series, 2-1.

Nasayod ang FiberXers kon unsa kalisod nga tahas ang sagunsong pagpilde sa Beermen apan kahibalo sila sa ilang pagabuhaton.

“It’s still far. Isa pa lang ito. It’s one of the three. It’s hard to beat that team three straight. But we will take it one game muna,” matod ni Converge coach Franco Atienza nga napatik sa www.pba.ph.

Kon modaog na sab ang FiberXers, dako ang purohan nga mabali ang momentum sa deciding Game 5.

Nasayod ang Beermen niini hinungdan nga seguradong buhaton nila ang tanan aron mahuman ang series ning higayuna.

Ang modaog ning maong series maoy makigbatok sa Brgy. Ginebra Gin Kings alang sa best-of-seven semi-finals series.

Ang Gin Kings nakaabante sa semis pinaagi sa pagbutlog sa Meralco Bolts, 3-0, sa laing quarter-finals series. / ESL