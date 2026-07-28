Beermen gilaumang mamungot sa Giant Risers

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok Macau
7:30 pm- San Miguel batok Titan Ultra
Gilaumang pahimungtan sa San Miguel Bermen ang nagkagidlay nga Titan Ultra Giant Risers sa ilang panagharong sa main game karong Miyerkules sa gabii, Hulyo 29, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Beermen maayong nakasugod sa komperensiya ug ilang gipanghubog ang nag-una nilang tulo ka mga kontra nga mao ang guest team Macau Giant Pandas, 123-109, Terrafirma Dyip, 109-104, ug Converge FiberXers, 128-122, sa Group A.
Apan sa labing ulahi nilang duwa niadtong Dominggo, Hulyo 26, ang Beermen nasugamak sa dakong kapildihan batok sa Group A leader NLEX Road Warriors, 96-110, nga nagpadakin-as sa ilang rekord sa 3-1.
Dili ikalimod nga dakong inilog ang Beermen batok sa Giant Risers, nga nagbitay sa labing ubos nga bahin sa ilang grupo dala ang 1-4 nga rekord.
Sa premirong duwa, magsangka ang Terrafirma Dyip ug Giant Pandas sa laing Group A nga kombati.
Ang Dyip adunay 2-3 nga rekord samtang ang Giant Pandas adunay 1-4 nga baraha. / ESL