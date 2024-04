Beermen, Gin Kings 'magtagay'

Mga duwa karon:

4:30 pm- TNT batok NorthPort

7:30 pm- San Miguel batok Ginebra

Maghinubganay ang San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa main game karong Biyernes sa gabii, Abril 5, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Beermen kasamtangang naggunit sa lideretao dala ang 3-0 nga rekord samtang naa sa ikatulong puwesto ang Gin Kings, nakigbahin sa NorthPort Batang Pier sa ikatulong luna dala ang 3-1 nga rekord.

Ning sangkaa, gilauman ang grabeng yinarukay tali sa Beermen ug Gin Kings nga pulos mga inilog nga maghari ning maong komperensya.

Lab-as pa sa panumdoman sa Gin Kings ang nahitabo kanila sa best-of-five semi-finals series sa miaging Commissioner’s Cup diin gibutlogan sila sa Beermen.

Panimalos maoy naa sa alimpatakan sa Gin Kings ning engkuwentruha.

“They’re playing right now in a level that they don’t look like beatable. We’ll see what we can do,” matod ni Ginebra coach Tim Cone kabahin sa Beermen.

Laing dakong hagit sa Gin Kings mao ang pagtapak sa dakong haw-ang nga nabiyaan sa ilang pambatong pointguard nga si Scottie Thompson, kinsa adunay angol.

Sa premirong duwa, ang Batang Pier makigbatok sa Talk N’ Text (TNT) Tropang Giga.

Gilauman nga makapaukyab sab nga engkuwentro ang masaksihan ning maong panagparang.

Ang Batang Pier adunay 3-1 nga rekord samtang ang Tropang Giga naghupot og 2-2 nga baraha. / ESL