Beermen, Gin Kings magtiwas

Magtiwas og yinarukay ang San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings sugod karong alas 7:30 sa Martes sa gabii, Nobiyembre 10, 2026, sa deciding Game 5 sa ilang quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup sa Ynares Center sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang modaog moabante sa best-fo-seven semi-finals aron kontrahon ang defending champion TNT Tropang 5G samtang ang mapilde hingpit nga mosukarap sa pagpanamilit.
Ning-abli unta og dako ang pultahan sa Gin Kings paingon sa semis human nila nakuha ang kadaugan sa
nag-unang duha ka duwa ning maong series, 104-95 ug 126-99.
Apan ningbawos ang Beermen sa nagsunod duha ka duwa, 101-99 ug 108-102, aron tablahon ang series, nga hinungdan sa pag-alisngaw sa gitawag og “Beeracle,” nga kombinasyon sa beer ug miracle. / ESL