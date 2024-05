Beermen, Gin Kings mosuway pagsulod deretso sa s-finals

Mga duwa karon:

3:00 pm- San Miguel

batok Terrafirma

6:15 pm- Ginebra batok Magnolia

Moderetso og suway sa semi-finals ang magsuong puwersa sa San Miguel Beermen ug Brgy. Ginebra Gin Kings sa ilang pagpakigbatok og lainlaing kontra ning Sabado, Mayo 11, 2024 sa quarter-finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Rizal Memorial Coliseum.

Ang Beermen, nga maoy No. 1 team human sa elimination round, makigkontra sa No. 8 Terrafirma Dyip sa premirong duwa samtang ang Gin Kings, nga maoy No. 2, makigbatok sa No. 7 Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game.

Parehong naggunit og twice-to-beat ang Beermen ug Gin Kings ning maong mga panagparang isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 2 spots. / ESL