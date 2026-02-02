Beermen kampyon

Nadepensaan sa San Miguel Beermen ang ilang kampyunato pinaagi sa paghubog sa TNT Tropang 5G, 92-77, sa Game 6 nga maoy nagtiklop sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup finals best-of-seven series, 4-2, niadtong Dominggo sa gabii, Pebrero 1, 2026, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Gipagawas ni 9-time MVP June Mar Fajardo ang kabangis sa usa ka Sugboanong higante sa ilawom nga bahin ug nimugna kini og 29 puntos ug 23 rebounds aron pangulohan ang kadaugan nga nagtunol sa ika-12 nga All-Filipino title sa Beermen ug ika-31 sa kinatibuk-an.
Nagkumboya sila si CJ Perez, Rodney Brondial, Marcio Lassiter ug Chris Ross aron tabangan ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu.
Si Perez nitampo og 19 puntos, nidugang og 16 puntos si Brondial, niamot og 13 puntos si Lassiter, samtang nihatag og siyam ka puntos si Ross alang sa Beermen.
Sa pagpangulo nila ni Fajardo ug Perez, nanginit dayon ang Beermen pagsugod pa lang sa duwa ug nakamugna kini og 12-0 nga labaw.
Human niini, napauwan og three-point shots sila si Lassiter ug Ross aron inaton ang labaw sa Beermen, 26-10, paghuman sa 1st quarter.
Ninggukod ang Tropang 5G ug nakasikit kini pagbalik, 33-34, sa tungatungang bahin sa 2nd quarter.
Nainat ra hinuon pagbalik sa Beermen ngadto sa dobleng numero ang ilang labaw sa pagpadayon sa duwa apan nakaduol na sab ang Tropang 5G, 73-78, sa hinapos nga bahin.
Human niini, usa ka 11-0 run ang gihimo sa Beermen aron ablihan og dako ang ilang pultahan paingon sa kalampusan.
San Miguel 92 – Fajardo 29, Perez 19, Brondial 15, Lassiter 13, Ross 9, Trollano 4, Tautuaa 3.
TNT 77 – Oftana 28, Heading 14, Erram 11, Williams 6, Galinato 6, Khobuntin 4, Ganuelas-Rosser 3, Enciso 3, Nambatac 2. Quarters: 26-10, 49-39, 70-68, 92-77. / ESL