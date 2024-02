Beermen kampyon sa PBA Commissioner’s Cup

Niuwan og confetti sa rafters sa Smart Araneta Coliseum niadtong gabii sa Valentine’s Day, Pebrero 14, 2024 human giangkon sa San Miguel Beermen ang ilang ikalima nga titulo sa Commissioner’s Cup, ika-19 sa tanan nga import flavored nga torneyo.

Ang ilang kulbahinam nga kadaugan batok sa Magnolia Hotshots 104-102 sa game six maoy timaan sa ilang pagbalik sa pag-angkon og kampyunato sa PBA.

Sila si CJ Perez, Jericho Cruz ug Chris Ross maoy naghatag og kusog samtang ang managkaatbang nga mga import nagtigi sa ilang mga depensa, nibitad sa Beermen aron mokombati human sila nabiyaan og 9 puntos sa katapusang 4:51 minutos.

Alang ni coach Jorge Galent, usa kini ka bulawanong paningkamot sa una niyang finals isip head coach sa labing dako nga liga sa basketball sa nasod.

Iyang gidayeg ang iyang mga player nga wa nilunga bisan kon sila kanunay nga naggukod.

Human nitali lang og 4 puntos sa first half, si Perez nanginit, nipabuto og 24 puntos, nipasulod sa iyang tres puntos nga nihatag og higayon sa SMB nga molabaw ug magpabiling nag-una 103-99 sa nahabilin nga 48.7 segundos.

Tungod niini, si Perez mao ang nahimo nga Finals MVP, human usab niya giangkon ang Best Player of the Conference.