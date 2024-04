Beermen maggukod og kasaysayan

Mga duwa karon:

4:30 pm- San Miguel batok Blackwater

7:30 pm- Talk n’ Text batok Converge

Naselyo na man tuod nila ang No.1 nga puwesto apan aduna pa’y laing misyon ang San Miguel Beermen sa ilang pagpakibatok sa Blackwater Bossing sa premirong duwa karong hapon, Miyerkules, Mayo 1, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Philsports Arena sa Pasig City.

Kini mao ang paggukod sa kasaysayan.

Ang Beermen, nga aduna’y 9-0 nga rekord, nagkinahanglan na lang og dugang duha ka mga daog sugod karon aron maharos pagdaug ang ilang mga tahas sa elimination round.

Ang bugtong nakahimo niini sa kasaysayan sa PBA mao ang Talk N’ Text niadtong 2014 apan niadtong higayuna, 9-0 ra ang natali sa TNT tungod kay 10 pa lang ka teams ang miyembro sa liga.

Sukad nga nainat sa 12 ang miyembrong teams sa liga, wala pa’y nakaharos pagdaug sa elimination round.

Hinuon giklaro ni Beermen coach Jorge Gallent, wala pa sila maghunahuna sa kasaysayan ning puntoha ug kinahanglan pa nilang tutokan ang ilang pagpakigbatok sa Bossing, nga nahiluna sa ubos nga bahin dala ang 3-6 nga rekord.

“Our next goal is the 10th win,” matod ni Gallent nga napatik sa Spin.ph. “We are going step-by-step. We will prepare for Blackwater and for now, we will just think of the 10th game. We will think of Blackwater.”

Giangkon ni Gallent nga makadugang gyud hinuon sa ilang morale kon maharos nila pagdaug ang elimination round nga gikinahanglan nila alang sa pagpadayon sa ilang kampanya sa quarter-finals.

“If it comes, it comes. But that’s not really in our minds. We just do it step-by-step, prepare every team when it comes,” pasabot nio Gallent.

Sa main game, makigsangka ang TNT Tropang Giga sa nagkasalimuang nga Converge FiberXers.

Ang Tropang Giga kasamtangang natanggong sa three-way tie sa 5-4 nga rekord ug ikatulong puwesto kauban ang NLEX Road Warriors ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots.

Ang FiberXers, nga mosagubang sa katapusan nilang tahas sa elimination round, nagbitay sa labing ubos nga puwesto dala ang 1-9 nga rekord. Tinguha na lang sa FiberXers mao ang pagpanamilit nga adunay bawon nga gamay nga garbo. / ESL