Beermen mibira sa ika-7 nga daog

Nakuha sa San Miguel Beermen ang ikapito nga sunodsunod nga daog ug nabalik kini sa ilang naandan nga puwesto sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup.
Gilampornas sa Beermen ang Blackwater Bossing, 116-92, Sabado sa gabie, Disyembre 13, 2025 sa Ynares Sports Center sa Antipolo.
Tungod niini, natabla nila ang Rain or Shine sa unang puwesto sa panagsangka alang sa Top Four, nga makatagamtam sa twice-to-beat nga bintaha sa PBA Philippine Cup quarterfinals.
Si June Mar Fajardo ug ang iyang mga kauban makalikay na sa bisan unsang komplikasyon sa tabla o diretsong makuha ang quarterfinals bonus pinaagi lang sa usa ka daog sa ilang nahibiling duha ka duwa batok sa Terrafirma karong Miyerkules o sa Meralco karong Biyernes.
Nagpadayon ang kainit sa dula sa Beermen sukad sila nakaangkon og 0-2 nga rekord pagsugod sa conference, diin napildi sila sa NLEX ug Phoenix.
Gisiguro nila nga maabot ang ikapito ka sunod nga kadaugan, nga wala gyuy gibilin nga kahigayunan batok sa Blackwater nga mikunhod na ang kusog human ilang ipahulam si Abu Tratter ug Dalph Panopio sa Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand.
Ang tropa ni coach Jeff Cariaso nilubog sa ikasiyam ka sunodsunod nga pilde.
Ilang tapuson ang kampanya sa torneyo batok sa TNT Tropang 5G sa Disyembre 19.
Puntos matag-usa:
San Miguel (116)– Trollano 22, Perez 16, Brondial 15, Cruz 12, Fajardo 11, Tautuaa 9, Tiongson 8, Calma 7, Cahilig 6, Lassiter 6, Miller 4. Blackwater (92)– Una 19, Guinto 16, Mendoza 15, Jopia 10, Altamirano 7, Andrade 7, Malilin 6, Cruz-Dumont 4, David 4, Barefield 2, Zamar 2. / RSC