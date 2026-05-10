Beermen mibuhi ang ‘Fear the Beer’ mantra

Bitbiton sa San Miguel Beermen ang nagdilaab nga momentum sa ilang pagsulod sa playoffs sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Gipilde sa San Miguel ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 116-104, aron tapuson ang elimination round og kadaogan niadtong Sabado sa gabii, Mayo 9, 2026, didto sa Ynares Center-Antipolo.
Ang Beermen nakabuhat og tulo ka sunodsunod nga daog para sa 7-5 (win-loss) record, samtang ang Phoenix natagak sa 6-6 nga baraha.
Samtang naghuwat sa final ranking sa playoffs, ang Beermen nagpadayag nga andam sila kon kinsa man ilang makontra sa sunod round.
“Magandang panalo, sana madala naming sa playoffs,” matod pa ni Jericho Cruz.
“Talagang sabi coach na importante ang second group. Usually slow start kami, at job ng second group is to bring energy. Kung ano ang kulang ng first group, yun ang gagawin namin,” dugang ni Cruz, kinsa nipabuto og 20 puntos gikan sa bench.
“We had a bad start, something na ayaw naming mangyari. Mabuti nag-pick up (ang laro) sa second half,” asoy ni SMB coach Leo Austria.
Sama sa naandan, gialsa ni import Bennie Boatwright ang Beermen pinaagi sa iyang 34 puntos, pito ka rebounds, ug lima ka assists.
Samtang ang Phoenix import nga si Johnathan Williams III nimugna og 26 puntos ug 13 ka rebounds sa usa ka pakyas nga tinguha.
Puntos matag-usa:
San Miguel (116) - Boatwright 34, Cruz 20, Trollano 14, Perez 12, Lassiter 9, Miller 9, Fajardo 7, Rosales 6, Brondial 3, Tautuaa 2.
Phoenix (104) - Williams 26, Tuffin 18, Santos 17, Ynot 11, Tio 10, Daves 6, Nelle 6, Gozum 4, Delos Santos 2, Cullar 2, Ando 2. / RSC