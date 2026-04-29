Beermen mihubog sa Bolts

Gipanghubog sa San Miguel Beermen ang Meralco Bolts, 103-92, sa main game niadtong Martes sa gabii, Abril 28, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Kuli na man tuod nga makataak sila sa Top 4, nga maghatag og twice-to-beat nga bintaha sa nagkaduol nga quarter-finals, apan tungod ning sa kadaugan nihayaghayag ang paglaum sa Beermen nga makaikyas sa kaw-it sa sayong pagpanamilit.
Ningsaka ang Beermen sa 5-5 nga rekord nga nagpahiluna nila sa solong ikapito nga puwesto.
Sa ilang bahin, ang Bolts ningdakin-as sa ikalima nga luna bitbit ang 5-3 nga rekord.
Sa kombati sa mga wala na’y paglaum nga makaabante, gibuntog sa guest team Macau Black Knights ang Blackwater Bossing, 123-119.
Ang Black Knights ug Bossing pareho nang naggunit og 2-8 nga rekord. / ESL