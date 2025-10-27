Beermen mihubog sa Gin Kings

Nakaipsot ang defending champion San Miguel Beermen sa pagpanghulga sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 83-81, niadtong lawom sa gabii sa Dominggo, Oktubre 26, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Coca-Cola Arena sa Dubai.
Ang Beermen nga ningposte sa ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan human sila nasubhan og duha ka sunodsunod nga kapildihan, gipangulohan sa Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo pinaagi sa iyang 17 puntos ug 16 rebounds.
Adunay higayon nga nakaposte og 14 puntos nga labaw ang Beermen apan gikitkit kini sa Gin Kings hangtod nga ningsikit pagbalik ang kombati sa hinapos nga bahin.
Aduna unta’y kahigayunan ang Gin Kings nga mailog ang kadaugan apan nasipyat si Scottie Thomspon sa iyang three-point shot sa dayong pagkapupos sa oras. / ESL