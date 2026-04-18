Beermen mobangga sa poste sa Road Warriors

Mga duwa karon:
5:15 P.M NLEX Road Warriors batok San Miguel Beermen
7:30 P.M Magnolia Hotshots batok Converge FiberXers
Mosuway pagbangon ang powerhouse team San Miguel Beermen gikan sa sunodsunod nga pilde sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Dominggo, Abril 19, 2026, sa Ynares Center, Antipolo City.
Ang Beermen nasugamak sa ilang uwahing duha ka duwa batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ug Rain or Shine Elasto Painters human sila modaog batok Ginebra Gin Kings.
Natagak ang Beermen sa 3-4 (win-loss) nga kartada.
Di lalim ang ikabangga sa Beermen kay moharong sila sa gahagoros nga NLEX Road Warriors nga anaa sa ikaduhang pwesto sa team standings.
Usa sa saligan nga local player sa Beermen mao sila Jaymar Perez kinsa nag-average og 21.4 puntos, 4.4 rebounds ug 4.8 assists ug si June Mar Fajardo nga nag-average og 15.4 puntos. 14.8 rebounds ug 2.5 rebounds.
Magtigi ang duha ka teams 5:15 p.m. sa hapon, sundan kini sa Hotshots ug Converge FiberXers sa main game alas 7:30 sa gabie.
Samtang ang Hotshots (3-4) ug FiberXers (2-5) pulos motinguha sa ilang ikaduha nga sunod nga daog.
Ang Hotshots gikan og daog batok Beermen samtang ang FiberXers batok Titan Ultra Giant Risers. / RSC