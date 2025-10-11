Beermen mobawi gikan sa upset

Ang defending All-Filipino champion San Miguel Beermen gustong human sa makabungog nga pagkapildi sa NLEX Road Warriors niadtong Miyerkules.
Kontrahon sa Beermen (0-1) ang Phoenix Fuel Masters (0-1) karong Dominggo, Oktubre 12, sa main game sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup Season 50 didto sa Ynares Antipolo.
Sa ilang duwa karon nga season gipildi ang Beermen sa Road Warriors, 85-84, bisan pa wala ang saligando sa NLEX nga si Robert Bolick.
Magtigi an duha ka teams alas 7:30 sa gabii.
Sa first game, ang Road Warriors (1-0) mopakita og aksiyon kontra Terrafirma Dyip (0-1) alas 5:15 sa hapon. / RSC