Beermen mobawos og suway sa Tropa

Mga duwa karon:
5:15 pm- Macau batok Terrafirma
7:30 pm- San Miguel batok TNT
Nagtinguhang makabawos ang San Miguel Beermen batok sa defending champion TNT Tropang 5G sa main game karong Sabado sa gabii, Oktubre 10, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa premiro nilang panagsangka, ang Beermen nasugamak sa kapildihan batok sa Tropang 5G, 89-93, niadtong Agusto 1.
Human niini, namungot ang Beermen sa nagsunod nilang tulo ka kontra sa pagpangulo sa ilang hinungdan nga kasamtangan silang nahiluna sa ikaduhang dapit sa Group A dala ang 7-2 nga rekord.
Sukwahi ang naagian sa Tropang 5G gumikan kay nakasinati kini og duha sa nagsunod nilang upat ka duwa nga nagduso kanila sa ikatulong dapit bitbit ang 5-4 nga rekord.
Ning ikaduha nilang engkuwentro, ang Tropang 5G moparada na og laing import nga si Nick Hornsby.
Sa labing una niyang pagduwa sa PBA, si Hornsby nagpakita nga aduna siyay ikabuga sa tanang departamento ug nirehistro kini og 26 puntos ug 10 rebounds aron agakon ang Tropang 5G sa dakong kadaugan batok sa Terrafirma Dyip, 116-92, niadtong Miyerkules, Oktubre 7.
Ning ikaduha nilang sangka, mas nagkinahanglan og kadaugan ang Tropang 5G kay delikado pa ang ilang sitwasyon kumpara sa Beermen nga nakaseguro na og luna sa crossover quarter-finals sama sa Group A leader NLEX Road Warriors, nga adunay 8-2 nga rekord.
Sa laing bahin, daginuton og suway sa Dyip ug guest team Giant Pandas ang gamay nilang poruhan nga makaabante sa playoffs sa ilang panagsangka sa premirong duwa.
Ang Dyip naa sa ikalimang puwesto sa Group A dala ang 3-6 nga rekord samtang ang Giant Pandas nagbitay sa ilawom bitbit ang 2-7 nga rekord. / ESL