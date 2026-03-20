Beermen moduwa na batok Giant Risers

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel
batok Titan Ultra
7:30 pm- Phoenix batok Meralco
Sa labing unang higayon, mopakita na og aksyon ang San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup batok sa Titan Ultra Giant Risers sa premirong duwa karong Sabado, Marso 21, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang Beermen, nga mao na lang ang wala pa nakaduwa sa komperensya, moparada sa ilang 6’11” nga import nga si American Marcus Lee, kinsa beterano sa National Basketball Association (NBA) G League.
Ang panagpares nila ni Marcus Lee ug sa Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo gilaumang makahatag og dakong problema sa Giant Risers, nga nasugamak sa kapildihan sa nag-una nilang duha ka mga duwa.
Sa main game, mosuway pagkuha’g bahin sa liderato ang Phoenix Super LPG Fuel Masters sa ilang pagpakigbatok sa Meralco Bolts.
Ang Fuel Masters adunay 2-0 nga rekord samtang ang Bolts naggunit og 1-0 nga baraha. / ESL