Beermen mokuha og balik ni Bennie

Nagplano gihapon ang San Miguel Beermen nga kuhaon pagbalik isip import si Bennie Boatwright sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup bisan gikan kini gioperahan (Achilles tendon).

Si Boatwright, kinsa kandidato aron mahimong naturalized player sa Gilas Pilipinas, gilaumang hingpit na nga maalim sa sayong bahin karong Disyembre, 2024, pipila ka mga semana gikan sa pagsugod sa mid-season conference.

Ang Commissioner’s Cup nakatakdang sugdan karong Nobiyembre 27.

“Injured pa sa Achilles, but hopefully target date niya end of November or first week of December,” matod ni San Miguel coach Jorge Gallent nga napatik sa Spin.ph.

Tungod kay kasamtangan pa nga nagpaalim ang 6’10’ nga si Boatwright, gilaumang dili pa hingpit nga mabalik ang saktong kondisyon niini inig sugod sa Commissioner’s Cup.

Apan wala nabalaka si Gallent niini.

“Pwede naman. Madali lang makondisyon yun,” batbat ni Gallent.

Sa pagpangulo ni Boatwright, naangkon sa Beermen ang kampyunato sa Commissioner’s Cup sa niaging tuig diin ilang gipukan ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa finals series, 4-2.

Tungod sa iyang performance niadtong higayuna, nakuha ni Boatwright ang atensyon sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ug gitanyagan siya sa basketball governing body sa nasod aron mahimong naturalized player sa Gilas. / ESL