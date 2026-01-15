Beermen mosuway og tapos sa serye

Duwa karon
7:30 PM San Miguel Beermen batok Barangay Ginebra Gin Kings
Adunay duha ka bala ang defending champion San Miguel Beermen para tapuson ang ilang semis series batok Barangay Ginebra Gin Kings.
Ang unang higayon karong Biyernes sa gabii, Enero 16, 2026, Game 6 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Bitbit sa Beermen ang 3-2 nga labaw sa best-of-seven series. Usa na lang ka daog, moabante na sila sa championship round diin naghuwat na ang TNT Tropang 5G kinsa nipalagpot na sa Meralco Bolts, 4-1. Ang Beermen nikuha sa labaw sa series human ang 115-109 nga kadaugan niadtong Miyerkules.
“Hindi sila tatawagin NSD (never-say-die) kung wala sila noon,” matod ni San Miguel coach Leo Austria kinsa nipasabot sa character sa Ginebra team.
Sumala ni SMB veteran guard Chris Ross, kinahanglan nga mahatag nila ang ilang labing maayo aron mapugngan ang mga lig-on nga kaatbang ug ang ilang mga fans.
“The venue would be loud, rocking,” batbat ni Ross.
Bitbiton sa Beermen ang dako nga determinasyon sa Game 6, lakip na ang momentum nga ilang nabuhat sa nilabay nga duwa diin nakakuha og balanse nga kontribusyon sa players.
Gilauman nga mahimong gubat sa determinasyon ug tinguha samtang paningkamotan sa tropa ni Austria nga maselyohan ang serye, padayon sa ilang Game 5 nga panalo nga gisuportahan sa balanse nga kontribusyon sa starters ug mga key reserves.
“Effort, that’s what we’re looking for,” ni Austria. / RSC