Beermen mosuway pagtak-up sa finals

Suwayan karong Valen­tine’s Day sa San Miguel Beer ang pagtak-up sa PBA Commissioner’s Cup finals batok sa Magnolia sa ilang duwa sa Smart Araneta Coliseum.

Apan gipaabot ni Bennie Boatwright ang mas lisod nga tahas human sila hudlata sa Hotshots sa ilang Game 5, 108-98, niadtong Dominggo.

Busa, ila kining gipangandaman og maayo, matod ni Boatwright.

“We expect it to be a tough game,”matod niya kalabot sa Game 6 sa title series, diin ang Beermen nag-una, 3-2. “We’ll go out there and be ready,” kutlo sa pba.ph kang Boatwright.

Giluwas ang Beermen ni Jericho Cruz sa makapagtong nga kainit sa Hotshots nga niarangkada og 14 puntos aron padul-an ang SMB 99-96 sa nahabilin nga 74 segundos.

Si Cruz nipasulod sa iyang katapusan sa iyang walo ka tres ug si Boatwright nilansang og duha ka krusyal nga free throws sa dihang ang Beermen mitubag og balik, sa 9-2 nga endgame run, aron sakmiton ang kadaugan.

Si Boatwright nitapos uban ang 21 puntos, unom ka rebounds, ug upat ka assists sa iyang pagbawi gikan sa iyang kinaubsan nga output sa katapusang 16 puntos atol sa 96-85 nga kapildihan sa San Miguel sa Game 4.

Karon usa na lang ka daog aron maangkon ang iyang unang PBA championship samtang ang San Miguel nagpaabot sa ika-29 nga titulo sa kinatibuk-ang franchise.