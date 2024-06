Beermen nagmilagro sa game 2

Gibuhi sa San Miguel Beermen ang ilang paborito nga linyanadang “Beeracle” aron kawaton ang kadaugan gikan sa Meralco Bolts, 95-94, sa Game 2 sa 48th Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup Finals niadtong Biyernes sa gabii sa Smart Aranate Coliseum.

Naglabaw ang Meralco og 4 puntos sa nahabiling 25.6 segundos human napasulod ni Chris Banchero ang three-point shot nga nipahayag na unta sa 2-0 nga labaw sa ilang best-of-seven series.

Apan adunay laing script ang Beermen ug nipasundayag sa final seconds sa duwa aron mabali ang ilang kapalaran ug tablahon ang series, 1-1.

Nakita sa Beermen ang kahayag sa tres ni CJ Perez sa nahabiling 22 segundos sa duwa nga nipaubos sa labaw sa Meralco ngadto sa 1 na lang ka puntos.

Na-foul si Banchero sa pikas play apan usa ra ang napasulod niini sa duha ka free throw attempts. Didto na miabli ang pultahan alang sa Beermen.

Ang beteranong si Marcio Lassiter nipabuhagay og step-back three-point shot sa 13.2 segundos nga maoy nihatag sa Beermen og 95-94 nga labaw.

Sipyat si Banchero sa iyang layup sa 3.2 segundos ug nidakin-as gyud sa mga kamot sa Bolts ang kadaugan.

Matod ni San Miguel Beermen coach George Gallent nga nisandig sila sa team defense sa paggukod sa fourth quarter.

“We just picked up our defense coming from when we were down by five. We had two to three stops and that gave us our fastbreak points. Offensively, we were just pushing the ball down and looking for open players,” saysay ni Gallent sa report sa Spin.ph

Dugang niya nga gibwenas pud sila kay nasulod ang crucial three-point shots nila ni CJ Perze ug Marcio Lassiter nga maoy nakahatag og kadaugan sa Beermen.

“Good shot for CJ to bring it down to one, and good shot for Marcio to give us this victory today. Kudos to the two of them,” dugang pa ni Gallent.

Nipagbuhagay og 34 puntos si CJ Perez, samtang nidugang ang Sugbuanong higante nga si June Mar Fajardo og 17 puntos ug 13 ka rebounds.

Si Don Trollano niamot og 12 puntos ug si Mo Tautuaa nidugang og 10 puntos alang sa Beermen. Nausik sa Bolts ang oportunidad nga makuha unta ang 2-0 nga labaw batok sa inilog nga Beermen.

Si Cliff Hodge nibuhat og 25 puntos, nitunol si Banchero og 16 puntos samtang si Chris Newsome mihatag og 14 puntos sa Bolts.

Ang Game 3 duwaon karong adlawa, Hunyo 9, 2024 sa Big Dome. / RSC