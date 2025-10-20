Beermen namungot sa Elasto Painters

Human nasubhan og duha ka sunodsunod nga kapildihan, ang defending champion San Miguel Beermen namungot sa Rain or Shine Elasto Painters, 111-93, niadtong Dominggo, Oktubre 19, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Nagkumboya ang mga beteranong sila si Marcio Lassiter ug CJ Perez aron pangulohan ang labing unang kadaugan sa Beermen ning maong komperensiya.
Si Perez maoy unang nikayod og maayo sa habig sa Beermen ug nimugna kini’g 23 puntos samtang si Lassiter, kinsa wala nakapuntos sa nag-unang tulo ka quarters, maoy nitiwas sa gisugdan ni Perez.
Kalit lang nanginit si Lassiter pagsugod sa 4th quarter diin iyang gimugna ang tanan niyang 18 puntos, nga maoy hinungdan nga nakabiya og dako ang Beermen.
Ang Elasto Painters natagak sa 1-1 nga rekord.
Sa laing duwa, padayong nanguryente ang Meralco Bolts ug ilang gipangbiktima ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 78-76.
Kini maoy ikatulong sunodsunod nga kadaugan sa Bolts human sila nabunyagan og duha ka sunodsunod nga kapildihan.
Ang Hotshots natagak 1-2 nga record.
Puntos matag usa:
1st game:
SMB (111) - Perez 23, Lassiter 18, Fajardo 17, Tiongson 11, Trollano 8, Calma 8, Tautuaa 6, Brondial 6, Cruz 5, Rosales 3, Miller 2, Teng 2.
Rain or Shine (93) - Nocum 17, Clarito 16, Mamuyac 16, Pringle 11, Tiongson 9, Caracut 6, Datu 6, Norwood 4, Asistio 4, Porter 2, Santillan 2.
2nd game:
Meralco (78) - Cansino 23, Black 17, Quinto 11, Bates 7, Hodge 7, Newsome 6, Banchero 3, Almazan 2, Pascual 2.
Magnolia (76) - Lastimosa 22, Lucero 14, Escoto 11, Barroca 11, Gomez de Liano 5, Laput 4, Sangalang 4, Dela Rosa 3, Lee 2.