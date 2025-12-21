Superbalita Cebu

Beermen No.1 sa pagsirado sa PBA elimination round

June Mar Fajardo /
June Mar Fajardo / Hulagway sa PBA Images
Published on

Ang defending champion San Miguel Beermen maoy nikuha sa top spot sa pagsirado sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup.

Naghupot og 9-2 (win-loss) record ang Beermen, nakasiguro na sila sa twice-to-beat advantage batok sa No. 8 team.

Niining pagsuwat gaduwa pa ang Barangay Ginebra (6-4) against Titan Ultra (4-6) sa curtain closer sa elimination round. Gasunod sa SMB ang Rain or Shine (8-3), TNT (7-3) and Converge (7-4).

Sa uwahing duwa sa Beermen ilang gilupig ang Meralco, 113-104. / RSC

