Beermen sulod sa semi-finals

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok Meralco
7:30 pm- TNT batok Magnolia
Nakasulod sa semi-finals ang defending champions San Miguel Beermen human nila gipalagpot og sayo ang NLEX Road Warriors, 101-94, niadtong Adlaw sa Pasko, Huwebes, Disyembre 25, 2025, sa ilang quarter-final match up sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Beermen, nga maoy No. 1 team human sa elimination round dala ang 10-2 nga rekord, nakapahimulos dayon sa ilang twice-to-beat nga bintaha, nga maoy benepisyo sa Top 4 teams.
Ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo nagpakita kon nganong siya ang 9-time MVP sa liga ug gipangulohan ang Beermen pinaagi sa iyang 26 puntos ug 16 rebounds.
Naglabaw pa ang No. 8 Road Warriors sa halftime, 53-47, apan human niini, nigawas na’g sugod ang kabangis ni Fajardo, kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Pinamungajan, Cebu.
Nakatabang og dako kang Fajardo mao sila si Jerico Cruz ug Don Trollano.
Si Cruz niamot og 18 puntos samtang nidugang og 17 puntos si Trollano, 15 niini sunodsunod niyang namugna sa 3rd quarter.
Sa laing duwa sa quarter-finals, makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang No. 5 Brgy. Ginebra Gin Kings human nila gipanghugbog ang No. 4 ug twice-to-beat nilang kontra nga mao ang Converge FiberXers, 105-85.
Tungod niini, ang Gin Kings nakapugos og knockout game nga ipahigayon ugma diin ang makadaog niini mao ang mokontra sa Beermen sa semi-finals series.
Puntos matag usa:
1st game
San Miguel (101) – Fajardo 26, Cruz 18, Trollano 17, Perez 14, Brondial 8, Tautuaa 6, Lassiter 5, Tiongson 4, Cahilog 3.
NLEX (94) – Bolick 31, Bahio 10, Fajardo 10, Ramirez 9, Alas 9, Onwubere 9, Gonzales 6, Mocon 5, Torres 4, Capulong 1.
2nd game:
Ginebra (105) – Abarrientos 35, J. Aguilar 16, Thompson 13, Holt 11, Rosario 10, Cu 8, David 6, Gray 2, Torres 2, Adamos 2.
Converge (85) – Baltazar 19, Winston 14, Stockton 12, Garcia 10, Gomez de Liano 9, Manuel 7, Arana 6, Concepcion 5, Muyang 3. / ESL