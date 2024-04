Beermen top 2 ang tinguha

Mga duwa karon:

4:30 pm- Phoenix batok Meralco

7:30 pm- San Miguel batok Magnolia

Suwayan pagselyo sa league-leader San Miguel Beermen ang usa sa mga puwesto sa Top 2 sa ilang pagpakigbatok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game karong Biyernes sa gabii, Abril 26, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Nakaseguro na man tuod daan og luna ang Beermen sa quarter-finals dala ang 7-0 nga rekord apan nagkinahanglan pa sila og dugang usa ka daog aron makaseguro og puwesto sa Top 2 nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo.

Sa ilang bahin, ang Hotshots kasamtangang naa sa ikaduhang luna dala ang 5-2 nga rekord apan mas nagkinahanglan pa kini og dugang kadaugan aron makakawat og puwesto sa Top 2.

Tinguha sa Beermen nga angkunon na ning higayuna ang twice-to-beat nga benepisyo aron makalikay sa posibleng komplikasyon.

“Nagbubugbugan kami sa ensayo,” matod sa usa sa mga lider sa Beermen nga si CJ Perez nga napatik sa www.pba.ph.

Batok sa Hotshots, nagkanayon si Beermen coach Jorge Gallent nga kinahanglang magpadayon ang maayo nilang duwa.

“I always say this - if we share the ball, we’re a great team. If we don’t, we’re a normal team,” matod ni Gallent.

Grabe ka taas ang morale sa Hotshots ni coach Chito Victolero gumikan kay gikan sila sa upat ka sunodsunod nga kadaugan.

Sa premirong duwa, magsangka ang Meralco Bolts ug Phoenix Super LPG Fuel Masters, nga parehong naa sa ubos nga bahin ug pulos kandidato sa posibleng sayo nga manamilit.

Ang Bolts adunay 3-5 nga rekord samtang ang Fuel Masters adunay 3-6 nga baraha.

Ang Fuel Masters gikan sa kapildihan batok sa TNT Tropang Giga, 108-101, niadtong Miyerkules, Abril 24, 2024.

Sa laing duwa niadtong Miyerkules, gipatapsingan pagbangga sa Terrafirma Dyip ang NorthPort Batang Pier, 110-108. / ESL