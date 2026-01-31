Beermen tuyo ang pagbulsa na sa korona

Duwa karon:
Finals Game 6 | SM Mall of Asia Arena
7:30 PM San Miguel Beermen vs. TNT Tropang 5G
Nagkaduol na sa lain napud nga titulo ang San Miguel Beermen ug usa nalang ka daog ilang kinahanglan para mahimong hari sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Human sa ilang 96-82 nga kadaogan sa Game 5 niadtong Biyernes, nakuha sa Beermen ang importanteng 3-2 abante sa best-of-seven series ug karon target nilang tapuson ang serye sa Game 6 sa MOA Arena sa Pasay City karong Dominggo sa gabii, Pebrero 1, 2026.
Bisan pa man sa sakit nga mga tuhod, nipakita gihapon og dako’ng kontribusyon si June Mar Fajardo sa katapusang mga minuto sa Game 5.
Nakakuhao og igong tabang ang sa reserve big man nga si Rodney Brondial nga nitunol og 17 puntos ug 15 rebounds.
Gilaoman nga daghang fans ang motan-aw sa MOA Arena sa Game 6.
Ang Cebuano bigman nga si Fajardo wa nakabalik sa fourth quarter atol sa Game 5 tungod sa gitan-aw nga knee injury, apan siya nagkanayon nga makaduwa siya sa Game 6.
“Gusto rin i-try ng PT para matingnan kung kaya ko maglaro. Sa tingin ko, kaya naman. Pahinga lang siguro, tapos therapy lang ako,” matod sa lumad nga taga Pinamungajan, Cebu.
Kon tan-awon ang nilabay nga series sa duha ka rival teams, ang San Miguel nipilde sa TNT sa ilang miaging Philippine Cup finals sulod ra sa unom ka duwa para makuha ang titulo. / RSC