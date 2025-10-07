Beermen, Warriors magtigi.

Sugdan sa defending champions San Miguel Beermen ang ilang kampanya pinaagi sa pagpakigbatok sa NLEX Road Warriors sa main game karong Miyerkules sa gabii, Oktubre 8, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ning sangkaa, seguradong mokuha og dakong atensyon ang Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo kinsa bag-ohay lang nakadawat sa iyang rekord nga ikasiyam nga MVP award.
Human niya nadawat ang labing ulahi niyang MVP title niadtong Dominggo, Oktubre 5, atol sa season opening, si Fajardo nitataw nga mas gusto siya nga maagak pagbalik ang Beermen sa kampiyunato kumpara sa individual award.
Gilaumang ipakita dayon sa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ning sangkaa ang iyang intensyon.
Gawas lang sa ilang rookies nga sila si Chris Miller ug Royce Mantua, ang Beermen moparada gihapon sa solido nilang puwersa nga nagbuntog sa TNT Tropang 5G sa Philippine Cup finals series sa niaging season.
Batok sa Road Warriors nga pangulohan ni Robert Bolick, ang Beermen gilaumang makasugat dayon og hugot nga kompetisyon.
Sa premirong duwa, masubhan ang bag-ong miyembro sa PBA nga mao ang Titan Ultra Giant Risers batok sa Meralco Bolts.
Ang Giant Risers nga maoy nakapalit sa prangkisa sa NorthPort Batang Pier, nagtinguha nga makapaulbo dayon og masipang buto sa ilang inisyal nga tahas.
“Sa almost one month na magkakasama kami, nakikita naming kayang sumilat ng team na ito. May core na, kumbaga may laman na. So it is up to us coaches na lang talaga on how to make all the pieces work together,” matod ni Giant Risers coach Johnedel Cardel nga napatik sa www.pba.ph. / ESL