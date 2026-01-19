Belga mipirma og bag-ong kontrata sa ROS

Nipirma og bag-ong usa ka tuig nga kontrata si Beau Belga sa Rain or Shine Elasto Painters kagahapon, Lunes, Enero 19, 2026.
Ning maong kalambuan, ang 39-anyos nga basketboslista mopakita og aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) isip usa ka Elasto Painter sulod sa 15 ka tuig.
Si Belga nagduwa sa Elasto Painters gikan niadtong 2011 human sa dili mabungahon niyang pagduwa sa Purefoods Tender Juicy Hotdog, Burger King, ug Meralco Bolts kaniadto.
Sa nag-una niyang 14 ka seasons nga pagduwa sa Elasto Painters, natabangan ni Belga ang team nga malangkat og duha ka mga kampiyunato. / ESL