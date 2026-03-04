Benepisyaryo sa fuel subsidy sa gobiyerno gihangyo pag-validate sa ilang mga account

Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) nipahimangno sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa fuel subsidy nga ipa-validate o pailisan ang ilang mga card aron malikayan ang kahasol panahon sa pag-apudapod sa pundo.
Sa usa ka pamahayag, ang ahensiya nidasig sa mga benepisyaryo kansang card nawala, expired, o dili aktibo nga makig-alayon sa Land Bank of the Philippines.
“Pinapayuhan ang mga benepisyaryo na asikasuhin ang kanilang mga card sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa oras na opisyal nang maisakatuparan ang subsidy program,” sumala sa ahensiya.
Niadtong Martes, Marso 3, 2026, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niingon nga ilaha nang gitun-an ang pagpatuman sa targeted fuel subsidies alang sa mga apektadong sektor, ilabi na sa transportasyon ug agrikultura, taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana sa internasyonal nga merkado tungod sa panagbangi sa Middle East.
Matod niya, sugdan ang programa kon ang presyo sa krudo moabot na sa $80 matag baril.
Bisan pa niana, giingon ni Marcos nga ang nasod adunay gibanabana nga 50 hangtod 60 ka adlaw nga
reserba sa gasolina, fuel oil, ug kerosene.
Ang panagbangi makaapekto sa presyo sa lana tungod kay ang maong rehiyon maoy nagsuplay og dako nga bahin sa lana sa tibuok kalibotan. /TPM/SunStar Philippines