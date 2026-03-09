Benepisyo, paghimo’ng departamento sa DRRM offices sa Sugbo, giduso

Nanawagan ang mga disaster risk reduction officers sa Sugbo sa paghatag og pinansyal nga benepisyo alang sa tanang frontline personnel ug ang dinalian nga pag-institutionalize sa mga lokal nga Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) offices sa tibuok lalawigan.
Kini taliwala sa nagkadako nga hagit sa pagresponde sa mga kalamidad ug ang tinguha nga mahatagan og saktong proteksyon ang mga kawani, bisan unsa pa ang ilang employment status.
Ang maong mga sugyot gihisgutan sa unang quarterly meeting nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) uban sa mga miyembro sa League of Local Disaster Risk Reduction and Management Officers (LDRRMOs) niadtong Marso 5-6, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo.
Atol sa maong tigom, gihisgutan sa mga miyembro sa liga ang paghimo og resolusyon nga naghangyo sa gobernador sa paghatag og pinansyal nga benepisyo sa mga DRRM personnel bisan unsa pa ang ilang employment status.
Suma nila, kini nga inisyatiba maghatag og pag-ila sa mga risgo ug peligro nga giatubang sa mga disaster responders sa natad sa trabaho.
Matod sa liga, kini nga sugyot nakita isip usa ka lakang paingon sa pagtukod og Magna Carta alang sa mga DRRM workers, nga mag-institutionalize sa proteksyon ug mga benepisyo alang sa mga kawani nga nalambigit sa pagresponde ug pagdumala sa kalamidad.
Gipasabot sab sa mga LDRRM officers ang panginahanglan nga i-institutionalize ang mga DRRM offices, ilabi na sa mga lungsod, pinaagi sa pag-ila kanila isip hingpit nga mga departamento sulod sa ilang tagsa-tagsa ka LGUs.
Ilang namatikdan nga kini nga lakang nahimong mas dinalian samtang ang mga lokal nga DRRM offices nagpadayon sa pag-atubang sa nagkadako nga mga responsibilidad sa tanang ang-ang sa pagdumala sa kalamidad—gikan sa prevention ug mitigation hangtod sa preparedness, response, ug recovery.
Ang maong tigom nagsilbi sab nga higayon alang sa upat ka dibisyon sa PDRRMO—Disaster Preparedness, Information and Training; Research, Documentation, Statistics and Planning; Operations, Recovery and Rehabilitation; ug Emergency Response and Search and Rescue, pagpresentar sa ilang mga target nga programa para sa tuig 2026.
Apil sab ang pagtambag sa mga LDRRM officers aron mapahaom ang mga inisyatiba sa probinsiya sa mga panginahanglan sa lokal nga kagamhanan. Si League President Roland P. Reyes kinsa nangulo sa LDRRMO sa Dakbayan sa Danao, maoy nangulo sa maong tigom.
Gipaabot nga ipahigayon sa PDRRMO ang ikaduhang quarterly meeting sa liga sa bulan sa Mayo isip kabahin sa mga paningkamot sa pagpalig-on sa koordinasyon sa mga disaster risk reduction offices sa tibuok Probinsiya sa Sugbo. / CDF