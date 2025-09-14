Benitez mi-turn over sa P2.3M nga hinabang sa mga biktima sa sunog

Sa kinatibuk-an, moabot sa 256 ka mga pamilya sa Purok Cheriza, Barangay 27, Bacolod City, nga nawad-an sa ilang mga pinuy-anan human sa sunog niadtong Setyembre 12, 2025, ang nakadawat og pinansyal nga tabang gikan ni Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez niadtong Sabado, Septiyembre 14, 2025.
Si Benitez, kinsa personal nga nibisita sa apektadong mga pamilya niadtong Sabado, nitunol og P2.339 milyon nga pinansyal nga tabang nga gikan sa iyang personal nga pundo.
Sa 256 ka mga pamilya, 217 niini mga tag-iya sa balay ug nakadawat og tag-P10,000; 26 ka renters nga nakadawat og tag-P5,000; ug 13 ka sharers nga nakadawat usab og tag-P3,000.
Gawas sa cash assistance, nitunol usab si Benitez og relief goods sa apektadong mga pamilya.
Matod ni Benitez, sa dihang mayor pa siya, ila nang gitukod ug giila ang "red zone" o usa ka lugar nga dali masunog sa nagkalainlaing mga barangay diin apil usab ang Purok Cheriza sa listahan sa siyudad.
Matod sa mambabalaod, nakigsulti sab siya sa mga opisyal sa barangay ug gipahibalo nga ang apektadong mga residente magpabilin sa lugar ug tukuron ang ilang mga balay.
“If they will reconstruct their houses in the area, we will ensure that they will meet minimum safety standards like the putting of wide roads, fire walls, fire hydrants to avoid similar incidents,” asoy ni Benitez.
Matod niya, gipahibalo siya nga ang maong lugar usa ka pribadong propiyedad, apan ang tag-iya sa yuta napakyas sa pagbayad sa ilang mga buhis ug matod niya nga kabahin sa programa sa siyudad ang pagpahigayon og closure proceedings sa tanang propiyedad nga napakyas sa pagbayad sa ilang mga buhis.
Samtang, si Bacolod City Mayor Greg Gasataya niadtong Sabado, Setyembre 14, atol sa grand launching sa MassKara Festival, nagkanayon nga bangunon nila ang maong trahedya tungod sa suporta sa matag usa dili lang gikan sa gobiyerno, hilabi na sa mga pribadong sektor ug nagkalainlaing mga kompanya.
Matod niya, 17 ka mgaadlaw na lang sa dili pa opisyal nga ablihan ang MassKara Festival ug ipasundayag ang diwa sa mga Bacolodnon, diwa sa kalig-on, panaghiusa, ug paglaum.
Gidayeg usab ni Gasataya ang Gugma Foundation nga gipangulohan ni Rodney Mitz Ascalon, ingon man ang sponsors gikan sa Manila.
Opisyal nga ablihan sa siyudad ang ika-46 nga MassKara Festival karong Oktubre 1 ug mahuman kini karong Oktubre 19.
Niadtong Biyernes, labing menos 216 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa Purok Cheriza, Barangay 27.
Wala’y gikataho nga namatay.
Ang sunog napalong mga alas 3:10 sa kaadlawon. Nagbilin kini og P4.5 milyon nga kantidad sa kadaot sa mga propiyedad.
Ang inisyal nga imbestigasyon sa mga arson investigator nagpakita nga ang sunog tungod sa electrical ignition kay nakit-an nila ang usa ka wire nga gi-tape gikan sa balay sa silingan.
Kadaghanan sa apektadong mga pamilya temporaryong nagpuyo sa Apolinario Mabini Elementary School. / MAP