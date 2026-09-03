Bennie makaduwa na sa Gilas inig Nov.

Mahimo na nga makaduwa sa Gilas Pilipinas isip naturalized player si Bennie Boatwright sa 5th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers nga ipahigayon karong Nobiyembre 2026.
Kini gumikan kay ma-finalize na ang paghikay sa naturalization process sa kanhi import sa San Miguel Beermen, mga duha ka semana gikan karon.
Taliwala ning maong kalambuan, dili pa puwedeng makaduwa si Boatwright sa Gilas sa Asian Games kay dili pa man puwede lihukon ang iyang Philippine passport hangtod dili ma-finalize ang iyang naturalization process.
Ang Asian Games mosugod na karong Septiyembre 19, 2026, sa Japan. / ESL