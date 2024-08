Bercede gimandoan isip acting mayor sa Mandaue

Human sa pagkasuspenso ni Mandaue City Mayor Jonas Cortes atubangan sa Office of the Ombudsman, gikompirmar ni Vice Mayor Glenn Bercede nga nadawat na niya ang kamandoan sa pag-asumir sa katungdanan isip city acting mayor.

Si Bercede, nahinabi sa Superbalita Cebu sa telepono sa Dominggo, Agusto 25, 2024, nikompirmar nga nadawat na niya ang maong kamandoan ug nakighinabi sa Department of the Interior and Local Go­vernment (DILG) 7 bahin niini.

Ang opisyal sa siyudad wala na mohatag og dugang detalye gawas sa pag-ingon nga mohatag og opisyal nga pamahayag sa dili pa molingkod isip acting mayor sa Mandaue City.

Sa usa ka memorandum nga giluwatan ni DILG 7 director Leocadio Trovela niadtong Agusto 24 nga gitumong kang Bercede, kini nagkanayon nga ang “Vice Mayor assumes as Acting Mayor based on the rule on automatic succession.”

Gidugang sa usa ka bahin sa dokumento nga ang desisyon gihatod sa respondent mayor niadtong Agusto 21 nga miresulta sa pagkabakante sa posisyon.

Subay sa Seksyon 46 (a) sa Kodigo sa Lokal nga Panga­gamhanan, si Bercede diha-diha dayon mohupot sa mga gahom ug katungdanan sa city mayor sa usa ka acting capacity.

Niadtong Agusto 21, gisuspenso sa Office of the Ombudsman si Mandaue City Mayor Jonas Cortes tungod sa "grave misconduct ug conduct prejudicial to the best interest of the service" sulod sa usa ka tuig nga walay suweldo. / DPC, ESL