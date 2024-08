Bercede misaad ipadayon ang mga proyekto ni Jonas

Nisaad si Mandaue City Vice Mayor Glenn Bercede nga ipadayon ang mga proyekto kon molingkod siya isip acting mayor, nunot sa pagkasuspenso ni Mayor Jonas Cortes.

Gitataw ni Bercede nga sulod sa mga katuigan, adunay mga hungihong ug mga panagna bahin sa pagkasuspenso sa mayor, ug karon, ang maong mga espekulasyon nahimong tinuod.

Matod ni Bercede, "As for me, I stand with Jonas Cortes."

Atol ning pagsuwat kagahapon, Huwebes, Agusto 22, 2024, wala pa makadawat og pormal nga mando si Bercede sa pag-asumir sa katungdanan isip acting mayor.

Samtang, iyang gipasalig nga ang tanang giplano nga kalihokan alang sa 55th Charter Anniversary sa Mandue, lakip na ang groundbreaking sa bag-ong P3 bilyon nga government center, madayon sumala sa gitakda.

Gikuwestiyon ni Bercede nganong gitakda ang suspensiyon sulod sa usa ka tuig nga nangatarongan nga ang mga kaso sa misconduct kasagarang magkinahanglan og mas gaan nga silot kon itandi sa mga kaso sa graft ug corruption nga sagad mosangpot sa mas mubo nga pagsuspenso.

Dugang niya nga nagpakita nga adunay mga tago nga pwersa nga nagpaluyo sa pagpasuspenso sa mayor.

KASO NI CORTES

Gisuspenso sa Office of the Ombudsman si Cortes sud sa usa ka tuig nga way suweldo tungod sa iyang giiingon kalam­bigitan sa kaso nga 'grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service.'

Ang suspensiyon nga gipagawas niadtong Agusto 12, 2024, ni Graft Investigation and Prosecution Officer Napoleon Regan Malimas, naggikan sa administratiba nga kaso nga may kalabutan sa desisyon ni Cortes nga ibutang si Camilo Basaca Jr. isip acting head sa City Social Welfare Services (CSWS).

Ang reklamo nagpalibot sa desisyon ni Cortes nga ipahimutang si Camilo Basaca Jr. sa posisyon sa CSWS human kini nga posisyon nabakante niadtong Hulyo 2022 human nagretiro ang kanhi hepe.

Ang nagreklamo nag-ingon nga si Cortes nakalapas sa Seksyon 483 sa Republic Act No. 7160 (Local Government Code).

DI KWALIPIKADO

Matod nila nga ang posisyon nabakante sulod sa halos usa ka tuig ug imbes nga magpahimutang og kwalipikado nga Social Welfare Development Officer (SWDO) gibalewala kini ni Cortes ug gibutang si Basaca kinsa giingon nga kulang sa mga kwalipikasyon lakip ang pagka-licensed social worker ug ang gikinahanglan nga lima ka tuig nga kasinatian.

Ang kaniadto nga papel ni Basaca mao ang Administrative Aide ubos sa usa ka Contract of Service ug siya lang gipahiluna nga Community Affairs Officer IV niadtong Enero 2023.

Gipahayag sa mga nagreklamo nga kini nga pag-assign nakalapas sa mga sumbanan sa civil service tungod kay ang nauna ug kasamtangang posisyon ni Basaca kay First Level samtang ang CSWSO kay Second Level nga posisyon nga nagkinahanglan og licensed social worker.

Sigon ni City Administrator Jamaal James Calipayan atol sa press conference niadtong Miyerkules, Agusto 21, nga eligible gihapon si Cortes nga modagan sa 2025 midterm election kay ang suspension dili naglakip og diskwalipikasyon.

Ang multa sa suspensiyon mahimong bayaran ngadto sa Ombudsman ug posibleng kuhaon gikan sa mga accumulated leave credits ni Cortes o bisan unsang mga nadawat gikan sa iyang opisina.

Gipasabot ni Calipayan nga ang siyudad bag-o lang nakadawat og kopya sa desisyon sa Ombudsman.

Bisan pa sa suspension order, gitambag ni Calipayan kang Cortes nga ipadayon ang iyang katungdanan hangtod mapatuman na ang order sa angay nga ahensya. / CAV, RRM