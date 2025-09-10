Bersamin: Gobiyerno ‘very stable’ taliwala sa mga isyu sa korapsiyon

Niingon si Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, nga ang gobiyerno sa Pilipinas anaa sa “very stable” nga sitwasyon taliwala sa mga isyu sa korapsiyon nga may kalabutan sa mga anomaloso nga proyekto sa pagkontrol sa baha.
Sa usa ka interbyu sa mga tigbalita, si Bersamin nagkanayon nga wala niya giisip ang pagkalambigit sa daghang personalidad, lakip na ang mga magbabalaod gikan sa duha ka kamara sa Kongreso, nga usa ka “hulga” o “babag.”
“Very, very stable because alam mo ‘yan, internal dynamics lang ‘yan, normal sa atin ‘yan (you know, that’s only internal dynamics and that’s normal). There were eras or periods in our history that there were more supposedly perceived to be destabilizing,” matod ni Bersamin.
“I don’t see any threats... I don’t see any obstacles yet, because these are still resource persons speaking. So, I will leave the dynamics diyan sa dalawang houses of Congress because that is outside of our purview,” siya midugang.
Bisan pa niana, iyang giangkon nga nabalaka siya sa mga panghitabo nga naggikan sa mando ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. atol sa iyang ikaupat nga State of the Nation Address (Sona) niadtong Hulyo sa pagpahigayon og lawom nga imbestigasyon sa mga anomaloso nga proyekto sa pagkontrol sa baha. / TPM / SunStar Philippines