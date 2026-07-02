Beteranong Harris gikuha sa Spurs

Gikuha sa San Antonio Spurs ang beteranong free agent nga si Tobias Harris alang sa ilang kampanya sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).
Sa wala pa siya nahimong free agent, si Harris nakatabang og dako sa Detroit Pistons aron makuha ang No. 1 nga puwesto sa Eastern Conference human sa regular season sa niaging season.
Si Harris, 33, niuyon sa free-agent deal nga molanat og duha ka tuig ug nagbalor og $31 million aron moduwa siya sa batan-ong puwersa sa Spurs nga gipangulohan ni Victor Wembanyama. / Gikan sa wires