Beteranong journalist gisikop sa kapulisan human sa presscon

Usa ka beteranong journalist nga nakabase sa Manila ang gidakop samtang nagtambong sa usa ka press conference niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 24, 2026, tungod sa mga kasong cyberlibel.
Gisikop si Philip Lustre Jr. sa mga polis gikan sa Quezon City Police District human sa usa ka news forum sa usa ka restaurant pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 10 sa Davao City.
Si Lustre, 72 anyos, nagkanayon nga wala siya nahibalo sa mga kaso batok kaniya.
Si Lustre mao ang nagsulat sa librong giulohan og "Kill, Kill, Kill" nga mahitungod sa maduguong gubat batok sa druga sa kanhi administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte.
Ang beteranong journalist gibuhian gikan sa detensyon sa ulahing bahin sa maong adlaw human nakapiyansa og P48,000. / TPM / SunStar Philippines