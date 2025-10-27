BFAR 7: Presyo sa isda way kausaban

Bisan pa man sa pagtay-og sa linog nga adunay gikusgon nga 6.9 magnitude nga nakaapekto sa pipila ka komunidad sa mangingisda sa amihanang bahin sa Sugbo, nagpabilin gihapon ang presyo ug suplay sa isda sa kamerkadohan.
Si Mario Ruinata, direktor sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) 7, nipahayag sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Oktubre 27, 2025, nga ang ahenisya padayon nga nagbantay sa presyo sa merkado aron malikayan ang kalit nga pagsaka human sa linog niadtong Septiyembre 30.
Matod ni Ruinata, ang Isla sa Bantayan nga mao ang nag-una nga supplier og isda sa lalawigan, wala kaayo maapektuhi sa linog hinungdan nga napabilin ang gidaghanon sa suplay sa tibuok rehiyon.
Dugang pa niya nga padayon nilang gibantayan ang kalihukan sa merkado ug andam silang mopatunga kon adunay dakong kalahian sa presyo.
Karong semanaha, ang presyo sa mga kasagarang baligyang isda sama sa bangus nagpabilin sa P200 hangtod P220 kada kilo.
Base sa sinemana nga consolidated retail price monitoring sa BFAR 7 nga gipatik sa ilang Facebook page niadtong Biyernes, Oktubre 24, ang presyo sa mga nag-unang isda ug produkto sa dagat sa Central Visayas nagpabilin ra gihapon.
Sa Sugbo, ang presyo sa bangus anaa sa P200–P240 matag kilo; tilapia, P200–P220; ug galunggong, P200. Ang pasayan gibaligya sa P280–P300, samtang ang lambay sa P250–P400. Ang lumayagan nagkantidad og P200, ug ang tulingan anaa sa P250–P270 matag kilo. / CDF