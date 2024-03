BFAR: Ayaw hikapa ang gagmay nga sharks

Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa Central Visayas nipagawas og pasidaan bahin sa mga juvenile shark nga bag-o lang nakit-an nga nadagsa sa kabaybayunan sa Santander, kinahabagatang lungsod sa Sugbo.

Gitambagan usab sa BFAR ang publiko nga likayan kini nga mga iho aron masiguro ang kaluwasan sa mga tawo ug hayop.

Gipasidan-an usab sa bureau ang publiko gikan sa ilegal nga pagdakop sa mga pup nga iho alang sa ilegal nga pagpamaligya sa kapay sa iho, nga gigamit ingon usa ka sagol sa pipila ka exotic nga mga linuto.

Usa ka video nga gipaambit sa nagkadaiyang media outlets sa Sugbo sukad niadtong Pebrero 17, 2024, nagpakita sa mga pup nga iho nga naglangoylangoy sa mabaw nga kadagatan sa Barangay Pasil, Santander.

Si Johann Tejada, tigpamaba sa BFAR 7, nitug-an sa SunStar Cebu sa Huwebes, Peb. 29, nga samtang dili angay isipon nga hulga kining maong talan-awon, ang publiko kinahanglang motagad sa maong mga mananap nga morespeto ug mag-amping.

Giawhag niya ang mga residente nga likayan ang pagduol sa katubigan kon diin naa ang mga pup shark alang sa kaluwasan, tungod kay wala pa matino kon agresibo ba kini nga mga species sa iho. Kini nga mga iho gituohan nga mga blacktip shark.

Namatikdan ni Tejada nga ang mga iho natural nga labing ngilngig nga predator.

Apan, dili siya makaingon nga agresibo ang mga shark.

Hinuon, iyang gitambagan ang publiko nga dili mokompyansa sa ilang palibot.

Matod ni Tejada nga dili kini ang unang higayon nga nasaksihan sa mga residente ang maong senaryo. Matod nila, kini usa ka balikbalik nga tinuig nga insidente ning sama nga panahon.

“During this time of the year, going towards summer, these sharks go out from their habitat. The residents are aware of this,” matod niya. / KJF