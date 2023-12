BFAR: Kadagatan sa Sugbo luwas

Taliwala sa red tide alarm nga giisa sa nagkadaiyang kadagatan sa pipila ka bahin sa Kabisay-an ug Mindanao, nagpabiling luwas ang kadagatan sa Sugbo, matod sa usa ka opisyal sa fisheries.

Si Laila Bragat, information officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas, niingon nga ang mga produkto sa pangisda gikan sa kadagatan sa Sugbo maayo alang sa konsumo sa tawo ilabi na sa kinhason.

“So, we advise the public to continue eating our shellfishes because all of our shellfishes are safe,” matod niya sa Biyernes sa Disyembre 8, 2023.

Matod ni Bragat nga mahitabo ang red tide kon modaghan ang pipila ka mga algae, hinungdan nga ang tubig mahimo’ng pula. Samtang dili tanan makadaut, ang uban nagpagawas og mga hilo nga nagpameligro sa kinabuhi sa dagat ug kahimsog sa tawo.

Siya niingon nga ang mga kinhason sama sa clams direktang apektado sa red tide tungod kay kini mga filter feeders nga nagpasabot nga “bisan un­sa nga mosulod sa ilang mga baba, sila mokaon niini”.

ALERTO

Sayo ning buwana, ang BFAR central office sa Quezon City nagpagawas og bulletin nga nagpakita sa taas nga lebel sa red tide sa kadagatan sa kabaybayunan sa pipila ka dapit sa Visayas ug Mindanao.

Ang pahibalo gisundan human gihimo ang mga pagsulay sa mga kinhason nga nakolekta nga nagpakita sa mga positibo nga resulta sa paralytic shellfish poison o makahilo nga red tide nga lapas sa limitasyon sa regulasyon.

Ang gobyerno nagpahamtang og higpit nga pagdili sa pagpanguha og kinhason sa apektadong mga lugar kon ang lebel sa hilo molapas sa labing taas nga limitasyon sa regulasyon nga 60 micrograms matag 100 gramo sa karne sa kinhason.

Ang mga lugar nga giila sa ahensya naglakip sa Sapian Bay (Ivisan ug Sapian sa Capiz; Mambuquiao ug Camanci, Batan sa Aklan); kabaybayonan sa Roxas City sa Capiz; kabaybayonan sa Pontevedra sa Capiz; ug kabaybayonan sa Gigantes Islands, Carles sa Iloilo.

Lakip usab sa advisory ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur; Lianga Bay sa Surigao del Sur; kabaybayonan sa San Benito sa Surigao del Norte; ug ang labing duol sa Sugbo mao ang kabaybayunan sa Dauis ug Tagbilaran City sa Bohol.

AMIHANANG CEBU

Giklaro ni Bragat nga naresulbar na nila ang red tide alert nga giluwatan sa amihanang Sugbo niadtong sayong bahin sa Nobiyembre.

Siya niingon nga sukwahi sa mga inisyal nga mga pagsulay sa rehiyon nga nakit-an ang mga hilo, ang mga pagsulay sa pagkumpirma gikan sa sentral nga opisina nagpakita nga dili.

“A businessman in northern Cebu have requested to run tests on his shellfish and one scallop tested positive, causing concern in the office as scallop harvesting is a significant livelihood, especially for island residents,” siya nipasabot.

Sa maong panahon, si Bragat niingon nga nakig-alayon sila sa mga local government unit sa Bogo City, lungsod sa Medellin, ug mga lungsod sa Bantayan Island, lakip ang Bantayan, Sta. Fe, ug Madridejos, aron matubag ang maong kabalaka.

Hinuon gipasalig sa ahensya nga luwas ang mga isda, nukos, hipon, ug alimango kon kini presko, gihugasan pag-ayo, ug giluto nga gitangtang ang mga internal nga organ sama sa hasang ug tinai.