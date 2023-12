Bfar: Kuha sa isda sa CV mikunhod, di kabalak-an

Samtang nakasinati og dakong pagkunhod sa P4.5 bilyunes ang balor sa produksiyon sa pangisda sa Central Visayas (CV), usa ka local fisheries officer ang nipasalig sa publiko nga way angay kabalak-an, apil na ang kahimtang sa supply sa isda sa rehiyon.

Si Laila Bragat, information officer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Bfar) 7 niklaro nga samtang iyang giila nga ang kantidad ug volume sa produksiyon sa mga produkto sa panagat mikunhod niadtong 2022, ang mga paningkamot sa pagbawi gihimo karong tuiga.

“There is nothing to worry about the data, especially on the supply of fisheries products. The data released was the result for 2022, and we are hope a good turnout for 2023,” matod ni Bragat sa SunStar Cebu sa Biyernes, Disyembre 15, 2023.

Sumala sa 2022 Performance of Agriculture and Fisheries report nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority (PSA) 7 niadtong Disyembre 4, nakita sa rehiyon ang labing dako nga pag-ubos sa output sa panagat niadtong 2022 sa tanang 16 ka rehiyon sa nasod.

Si Leopoldo Alfanta Jr., chief statistical specialist sa PSA 7, niingon nga ang mga numero sa growth rate sa panagat sa balor sa produksyon mius-os sa Central Visayas ngadto sa ubos sa listahan, gikan sa P12.01 bilyones niadtong 2021 ngadto sa P7.492 bilyones sa 2022, adunay 38.1 porsyento nga pagkunhod.

Gibutyag niya nga ang rehiyon maoy adunay labing dako nga pagkunhod sa production value sa mga panagat sa tibuok nasod, gisundan sa Northern Mindanao (Region 10), nga nius-os og 32.4 porsyento, ug ang ikatulo nga pinakaubos mao ang Mimaropa (Region 4B), nga nakasinati og 12.9 porsyento nga pagkunhod.

Ang Rehiyon sa Davao (Rehiyon 11) nakarehistro sa labing taas nga pagtaas sa 63.2 porsyento, nga adunay lapad nga gintang sa ikaduhang puwesto, nga adunay 10.6 porsyento nga pagtaas alang sa Soccksargen (Rehiyon 12) ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Ikatulo mao ang Cagayan Valley (Rehiyon 2) human nipakita og 8.6 porsyento nga usbaw.

Atol sa information dissemination conference nga gipahigayon sa Cebu City, ang mga representante gikan sa Department of Agriculture Central Visayas ug National Economic and Development Authority (Neda) sa Central Visayas, nipaambit sa ilang mga data nga nahipos.

Ang state statistician nii­ngon nga, sa bahin sa kantidad sa produksiyon, ang nag-una sa listahan sa mga produkto sa panagat nga gi-produce, gawas sa ubang matang sa panagat nga wala maapil sa gipasiugda nga mga palaliton, mao ang P. vannamei o whiteleg shrimp nga P1.23 bilyon, gisundan sa dako’g mata nga scad o matangbaka sa P495 milyones.

Ikaupat sa listahan mao ang siganid o samaral nga P374 mil­yones, samtang ikalima ang round scad o galunggong sa P342 milyones. Katapusan sa listahan mao ang indo-pacific mackerel o hasa-hasa nga P40 milyones, unya ang tiger prawn sa P69 milyunes.