BFAR mipahimangno nga likayan ang pagpanagat habig sa Negros Oriental

Giawhag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Central Visayas (BFAR) 7 ang publiko nga likayan ang pagpangisda ug pagpanguha og seafood sa kadagatan sa Bais City ug Lungsod sa Manjuyod, Negros Oriental human sa nahitabo’ng wastewater spill sa lugar.
Kini human gikataho nga natumpag ang paril sa usa ka pundohanan sa hugaw sa usa ka ethanol plant sa Negros Oriental nga niresulta sa pag-agas sa hugaw nga tubig ngadto sa Bais Bay ug nakapatay sa dili maihap nga gidaghanon sa mga isda.
Ang maong insidente nakaapekto sa panginabuhi sa mga mangingisda sa Bais City ug Manjuyod.
Sa usa ka pahimangno nga gipagawas niadtong Martes, Oktubre 28, 2025, ang BFAR 7 nipasidaan nga ang pagkaon sa seafood gikan sa apektadong mga lugar mahimong magdala og
mga risgo sa panglawas tungod sa posibleng kontaminasyon.
Ang ahensiya nagdili sa pagkolekta sa isda, kinhason, ug seaweeds tungod sa potensyal nga presensya sa mikrobyo nga makadaot sa panglawas.
Si BFAR 7 Director Mario Ruinata niingon nga ang mga lokal nga opisyal nakigtagbo na karon sa management sa planta aron hisgutan ang danyos. / CDF