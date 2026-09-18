Bfar naalarma sa pagkaguba na sa kadagatan

Nagkagamay ug nagkagusbat na ang mga bakhawan, corals, ug seagrass bed o lusay sa Central Visayas tungod sa ilegal nga pagpangisda ug pagpasagad sa kalikupan.
Kini ang gipadayag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Bfar) 7 sa pagtapos sa ika-63 nga Fish Conservation Week sa Siyudad sa Sugbo niadtong Huwebes, Septiyembre 17, 2026.
Tungod niini, gihangyo ni Regional Director Mario Ruinata ang publiko nga tabangan sila sa pagpanalipod sa maong mga bahandi sa kadagatan.
Sumala ni Ruinata, importante kaayo ang mga lusay, corals, ug bakhawan tungod kay kini ang panalipod sa baybayon batok sa kusog nga bagyo, naglimpyo sa tubig, ug nagsilbing puy-anan ug itlogan sa mga isda nga naghatag og pagkaon ug panginabuhi sa mga mangingisda.
Apan gipadayag niya nga adunay padayong pagkunhod sa mga bakhawan ug pagkaguba sa mga corals tungod sa ilegal nga pamaagi sa pagpanakop og isda.
"Dapat i-maintain 'yan," matod pa ni Ruinata.
Bisan wala pa sila'y opisyal nga kompletong datos sa gidaghanon sa naguba, klaro nga nikunhod ang maong mga natural nga bahandi sa kadagatan.
Aron mapugngan kini, nakigtagbo ang Bfar 7 sa mga lokal nga kagamhanan aron sa pagpakaylap sa mga programa sa pagtanom og bakhawan ug pagpahigayon og rehabilitasyon.
Gisumpay sab kini sa ilang pagpakigbatok sa Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing.
Ang maong selebrasyon magdala sa temang "Lusay, Korales, at Bakawan: Yaman ng Karagatan, Masaganang Buhay ng Pamayanan" nga nagtumong sa pagpahinumdom sa tanan nga ang limpyo ug maayong kadagatan maoy taytayan sa abundang pagkaon ug panginabuhian sa katawhan.
Sa maong kalihukan, gihatagan sab og Plaque of Appreciation ang reporter sa SunStar Cebu nga si Claudine Flores isip pag-ila sa suporta sa kompanya sa pagpakaylap sa mga programa ug serbisyo sa Bfar 7 ngadto sa komunidad. / CDF