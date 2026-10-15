BFP 7: Ayaw'g i-bash ang fire trikes

Gidepensahan sa Bureau of Fire Protection sa Central Visayas (BFP) 7 ang paggamit sa mga locally procured nga "fire trikes" human kini nag-trending ug nahimong sumsoman sa social media.
Gitamay sa pipila ka netizens tungod kay nahimo’ng kataw-anan ang Pilipinas nga nigamit og fire trike sa pagresponde og sunog, sukwahi sa ubang nasod nga adunay dagko ug moderno nga fire trucks sa pagkombati sa kalayo.
Gipasabot ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Denaga Jr., direktor sa BFP 7 nga nitambong sa kalihukan sa Department of Interior and Local Government (DILG) nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capitol Grounds niadtong Huwebes, Oktubre 15, 2026, nga dili angay’ng tamayon ang kapabilidad sa mga fire trike.
Ang nag-unang katuyoan niini mao ang pagdugang sa pwersa sa mga lokal nga fire station, aron dali nga makapasirit og tubig ug makahatag og "cooling effect" sa pagsugod pa lang sa sunog.
Gibutyag ni Denaga nga samtang ang BFP ang naghatag og mga standard fire truck pinaagi sa procurement program sa nasyonal nga kagamhanan, ang mga fire trike pinalit mismo sa mga local government unit (LGU) aron palapdan ang ilang pagtubag sa mga sunog.
“The fire trucks provided through government-to-government programs are the ones we see stationed at our fire stations, with capacities of 1,000, 750 or 500 gallons. These are our regular fire trucks,” matod ni Denaga.
“The fire trikes we are referring to are mostly procured locally by our local government units. They are designed to augment the capabilities of our local fire stations,”
dugang niya.
Gipahinumdoman ni Denaga ang publiko nga ang kalampusan sa pagpawong sa sunog wala mag-agad sa kadako sa sakyanan, kon dili dali nga pag-abot sa mga bombero sa fire scene.
“During firefighting operations, the availability of our fire trucks is important. However, what matters during the initial stage of a fire is our ability to introduce a cooling effect to the burning structure as quickly as possible,” pahayag ni Denaga.
Gipatin-aw sa direktor nga ang mga fire trike wala gihimo aron ilisan ang mga standard fire truck, kondili aron mokomplemento ug mopalig-on sa presensya sa mga responder sa mga dapit nga lisod sudlan sa mga dagko’ng sakyanan sama sa fire trucks. /