BFP, DepEd Mandaue mipaubos sa Mental Health Awareness Program

Gihatagan og prayoridad sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug Department of Education (DepEd) sa Dakbayan sa Mandaue ang mental health sa mga bumbero ug ang pagpangandam sa mga magtutudlo alang sa umaabot nga responsibilidad sa komunidad.
Aron mapanalipdan ang mental health sa mga responders, gilusad sa BFP-Mandaue ang ikaduhang hugna sa ilang Mental Health Awareness Program.
Ang maong tulo ka adlaw nga workshop nagbansay sa piniling mga opisyal aron maghimo og peer-to-peer support network sulod sa estasyon.
“Isip mga tawo, nag-atubang kita og lain-laing mga hagit, ilabina isip mga bombero tungod kay nag-atubang kita og nagkalain-laing mga insidente nga tinuod nga naghagit sa atong mental health,” matod ni Inspector Roy Kentilitisca, Deputy Fire Marshal sa BFP-Mandaue.
“Panahon na alang sa atong mga responders nga mopahulay ug mag-debrief. Lahi kaayo ang pisikal ug mental nga panglawas; mahimong tan-awon nga himsog sa pisikal ang usa ka tawo, apan dili nato mahimong hukman ang iyang giagian sa sulod,” dugang ni Kentilitisca.
Gilusad ang programa aron maghimo og mental wellness hub sa Mandaue City Fire Station diin 17 ka miyembro nga adunay background sa psychology ang moatiman sa trauma sa mga bombero, sa pakig-alayon ni City Fire Marshal Chief Inspector Arvin Gregorio.
Gipasabot sa clinical psychologist nga si Dr. Glenn Glarino nga bug-at ang dala nga psychological stress sa mga responders, sama sa masinati sa mga sundalo.
“Mahimo natong hunahunaon nga kung lig-on ka, dili ka maapektuhan, apan usahay mahimo kitang tan-awon nga wala maapektuhan sa gawas samtang nagdala diay og lawom nga kabug-aton sa sulod,” matod ni Glarino.
“Bisan ang mga runners mapandol. Kung maatiman ang mental health sa atong mga first responders, makahimo sila sa pagserbisyo og maayo, makahatag og husto nga serbisyo, ug mobati nga mas natuman ang ilang mga katungdanan,” dugang ni Glarino. / ABC