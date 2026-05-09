BI agent ‘nangilkil’ og Koreano gidakop

Girelibuhan na sa iyang katungdanan ang ahente sa Bureau of Immigration (BI) human madakpan sa pasangil nga nalambigit sa extortion operation sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang insidente gikonpirmar sa BI ug kapulisan niadtong Mayo 6, 2026.
Base sa taho gikan sa Regional Police Office 7 nga niadtong Mayo 5 gihimo ang entrapment operation batok sa 61 anyos nga BI agent nga nasikop sud sa usa ka restaurant sa dalan A.S. Fortuna, Mandaue.
Nasayran nga gihimong ang maong entrapment base sa reklamo nga gipadangat sa 43 anyos nga South Korean national.
Ang maong reklamo matod pa nga midemanda og “protection money” ang maong ahente ngadto sa langyaw.
Atol sa operasyon ang Koreano nagpatuo nga misanong sa gipangayo nga kantidad sa suspek ug nakigkita sa maong BI agent.
Sa dihang gidawat sa subject ang maong kuwarta gipusasan gilayon ang maong ahente.
Samtang si BI Commissioner Joel Anthony Viado mipatuman og relief order batok sa maong dinakpan nga ahente ug giandam na ang tukmang kaso batok niya.
Sa press release nga giluwatan ni Viado iyang gipaklaro nga ang ilang ahensiya hugtanon nga nitamod sa “zero-tolerance” policy batok sa mga magpabadlong o malambigit sa kurapsiyon nila nga sakop o kawani. / GPL